Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB 81/ Geisingen/ Bad Dürrheim) - Unfall auf der Autobahn - 20-Jähriger hat Glück im Unglück

BAB 81/ Geisingen/ Bad Dürrheim (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Autobahn A81 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Ein 20-jähriger SEAT-Fahrer befuhr kurz vor 20 Uhr mit zwei Mitfahrenden die Autobahn von Singen in Richtung Stuttgart. Zwischen Geisingen und Bad Dürrheim war er für die Witterungs- und Straßenverhältnisse zu schnell und verlor die Kontrolle über seinen Seat. Das Auto begann auf regennasser Fahrbahn zu schleudern, rutschte über eine Böschung, prallte gegen einen Baum, rutsche wieder in Richtung Fahrbahnrand und kam dort zum Stillstand. Der Seat wurde bei diesem Unfall stark beschädigt. Der Fahrer und die zwei Mitfahrenden blieben glücklicherweise unverletzt. Der Schaden am Auto dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

