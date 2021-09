Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 53-jährigen Mann

Mönchengladbach (ots)

Der unter Betreuung stehende 53-jährige Thorsten W. wird vermisst. Er hat seine betreute Wohnung in Mönchengladbach am Montag, 20.09.2021, verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Nach aktuellem Ermittlungsstand hält er sich vermutlich im Raum Mönchengladbach oder Düsseldorf auf. Thorsten W. ist desorientiert und kann außer seinem Namen keine weiteren Auskünfte über seinen Wohnort oder seine Person geben. Da die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen ergebnislos verlaufen sind, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe:

Wer hat Torsten W. gesehen oder kann Angaben zum seinem Aufenthaltsort machen?

Ein Lichtbild und eine Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/moenchengladbach-vermisster-53-jaehriger

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell