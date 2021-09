Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte zünden Auto an - Zeugenaufruf

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Samstag, 18. September, gegen 4.30 Uhr im Stadtteil Holt an der Lindberghstraße ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto angezündet. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Anwohner riefen am Samstagmorgen Feuerwehr und Polizei herbei, weil an der Lindberghstraße, ungefähr in Höhe der Kreuzung An der Holter Heide, ein geparktes Auto lichterloh brannte. Die Feuerwehr leitete sofort Löscharbeiten ein und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Autos oder Gebäude. An dem blauen VW Kleinwagen entstand jedoch Totalschaden.

Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat deswegen Ermittlungen gegen "Unbekannt" eingeleitet. Sie fragt: Wer hat am Samstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

