Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfälle mit Verletzten unter Beteiligung von Polizeifahrzeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 20.09.2021, ist es in Mönchengladbach zu zwei Verkehrsunfällen mit Personenschaden unter Beteiligung von Polizeifahrzeugen gekommen.

Im Rahmen eines Einsatzes befuhr ein Ermittler in einem Zivilfahrzeug der Polizei gegen 14:50 Uhr die Straße Ebelshof in Richtung Annakirchstraße. An der Einmündung zur Annakirchstraße wollte er rechts in Fahrtrichtung Lindenstraße abbiegen und rollte deshalb in die Einmündung hinein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und einem 4-jährigen Kind auf einem Laufrad. Der Junge hatte die Einmündung an der Annakirchstraße auf dem Bürgersteig in Richtung Marienburgerstraße überquert. Bei dem Zusammenprall zog sich das Kind leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den 4-Jährigen zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Gegen 20 Uhr entschloss sich ein Motorradpolizist einen Autofahrer an der Waldnieler Straße zu kontrollieren. Dieser war ihm zuvor aufgrund seines Fahrverhaltens aufgefallen. Der Polizist überholte das Auto deshalb unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten. Anschließend scherte er vor dem Fahrzeug wieder ein. Dabei kam es zu einem Kontakt zwischen dem Motorrad und einem vorausfahrenden Kleinkraftrad einer 19-jährigen Frau. Die 19-Jährige kam nach dem Kontakt zu Fall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell