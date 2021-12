Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Schuppen einer Grundschule

Nordhorn (ots)

In der Zeit vom 23.12.21, 12 Uhr bis Montagmorgen, 7 Uhr, kam es in einem Schuppen der Grundschule an der Langen Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster eines Schuppens, in dem Spielgeräte gelagert werden, auf. Ob Diebesgut erlangt wurde steht bislang nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

