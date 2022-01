Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - NS-Symbol auf Stromkasten geschmiert

Stadtlohn (ots)

Unbekannte haben in Stadtlohn unter anderem ein Hakenkreuz auf einen Stromkasten geschmiert. Die Tat spielte sich nahe eines Spielplatzes an der Könzgenstraße ab; ein Zeuge stellte die Schmierereien am Silvesterabend fest. Der zuständige Staatsschutz in Münster ist eingeschaltet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo unter Tel. (02561) 9260.

