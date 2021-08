Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 24.8.2021, gegen 12.25 Uhr, kam es in der Sonnengasse zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 84-jährigen Frau. Diese wurde von 3 jungen Männern angesprochen und nach dem Weg zum Bahnhof gefragt. Durch die Ablenkung gelang es einem der Männer die Geldbörse der Frau aus ihrer Tasche zu entwenden. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten 2 der Männer festgenommen werden, der dritte Tatverdächtige konnte identifiziert werden. Die Geldbörse wurde später aufgefunden. Daraus fehlten 10 Euro und die bereits gesperrte EC-Karte. Die Ermittlungen dauern an. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell