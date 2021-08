Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 23.8.2021, zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr, wurde in der Frühlingstraße ein geparkter PKW beschädigt. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Suzuki Ignis, welcher an der hinteren rechten Tür einen Kratzer aufwies. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Schaden zu regulieren. Schadenshöhe ca. 300 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

