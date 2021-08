Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210810 - 0958 Frankfurt-Innenstadt: Täter greift 57-jährigen Mann in Imbiss mit Kochtopf an

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Vormittag (09.08.2021) hat ein 36-jähriger Mann einen 57-jährigen Imbissinhaber tätlich angegriffen. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Der festgenommene Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 11.10 Uhr suchte der 36-jährige Mann, ein nigerianischer Staatsangehöriger, nachdem er zuvor in einem nahegelegenen Generalkonsulat gewesen war, in der Weißfrauenstraße einen Imbiss auf, um dort etwas zu trinken. Plötzlich griff er einen 57-jährigen Mann, den Inhaber des Imbisses, in der Küche der Gastronomie mit einem Kochtopf an. Anschließend nahm er den Rost des dort befindlichen Gasherdes an sich und schlug damit weiter auf das Opfer ein. Sodann eilte eine Mitarbeiterin dem 57-Jährigen zur Hilfe, so dass der 36-jährige Täter von dem Inhaber abließ und die Flucht ergriff. Der Tatverdächtige suchte schließlich, als wäre nichts gewesen, erneut das Generalkonsulat auf. Dort wurde er jedoch wenig später, da die Mitarbeiter Kenntnis von der Tat erlangt hatten, herausgeführt, so dass die alarmierte Polizei den Mann festnehmen konnte.

Das 57-jährige Opfer wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen.

Der 36-jährige Tatverdächtige wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen, auch im Hinblick auf den Hintergrund der Tat, dauern an.

