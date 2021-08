Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210810 - 0956 Frankfurt-Gallus: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Der 44-jährige Fahrer eines Lkw der Marke Mercedes stand am Montag, den 9. August 2021, gegen 17.05 Uhr, vor einer rotlichtzeigenden Fußgängerampel auf der Mainzer Landstraße, in Höhe der Hausnummer 405.

Eine 78-jährige Frankfurterin wollte die Mainzer Landstraße zu Fuß überqueren und betrat die Straße. Als sie sich vor dem Lkw befand, sprang die Ampel für den Fahrzeugverkehr auf Grünlicht und der 44-Jährige fuhr an. Dabei erfasste er die Fußgängerin, welche durch den Zusammenprall schwer verletzt wurde. Die Frau wurde in ein Krankenhaus verbracht und dort in der Intensivstation aufgenommen. Mehrere Zeugen konnten dann beobachten, wie die Lkw weiterfuhr, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Im Rahmen der sich anschließenden Fahndung konnte das Fahrzeug durch die Polizei in Höhe der Kleyerstraße festgestellt und kontrolliert werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug des 44-Jährigen zu weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

