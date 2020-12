Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall durch Ölspur und anschließendem Verkehrschaos

Bad KreuznachBad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, 15.12.2020, gegen 16.00 Uhr ereignete sich in der Charles-de-Gaulle-Straße ein Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Motorradfahrer befährt die Charles-de-Gaulle-Straße stadtauswärts. Kurz nach dem DRK-Kreisel stürzt der Motorradfahrer aufgrund einer größeren Ölspur. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen ergaben, dass die Ölspur wohl ihren Ursprung auf der Pfingstwiese hatte. Es konnte aber bislang kein Verantwortlicher ermittelt werden. Die Fahrbahn musste in diesem Bereich in beide Fahrtrichtungen für knapp 3 Stunden für aufwendige Reinigungsarbeiten vollgesperrt werden. Dies sorgte im vorweihnachtlichen Feierabendverkehr für große Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet.

