Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 13:30 und 15:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Toyota Auris, der auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Landauer Straße in der Nähe des Einganges geparkt war. Vermutlich wurde der Toyota von einem passierenden, wahrscheinlich blauen oder schwarzen Fahrzeug am linken Heckbereich gestreift. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

Am Dienstag, zwischen 09:00 und 15:00 Uhr wurde ein Opel Antara, der an der Ecke Kreuzgasse/Fröhnstraße geparkt war, beschädigt. Der unbekannte Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Opel an dessen Frontbereich. Ausgehend vom Schadensbild dürfte das verursachende Fahrzeug eine Anhängerkupplung besitzen. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

