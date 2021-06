Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Rysum - Alkoholisiert in Hecke gefahren

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Montag in Rysum in eine Hecke gefahren. Der 33-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 18.45 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Emden, als er in einer Linkskurve mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er geriet in eine dortige Hecke. Verletzt wurde er bei dem Unfall augenscheinlich nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten jedoch fest, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

