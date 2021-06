Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Transporter aufgebrochen +++ Aurich - Radfahrer war betrunken +++ Aurich - Unfallzeugen gesucht

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Transporter aufgebrochen

In Südbrookmerland haben Unbekannte am Wochenende einen Transporter aufgebrochen. In der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, öffneten die Täter gewaltsam einen Firmentransporter in der Gewerbestraße und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer war betrunken

In Aurich ist am Sonntagabend ein betrunkener Radfahrer von der Polizei angehalten worden. Der 34-Jährige fuhr gegen 23 Uhr auf dem Fischteichweg und war offenbar alkoholisiert. Die Beamtinnen und Beamten führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch, der ihren Verdacht bestätigte. Der 34-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 2,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei männlichen Radfahrern kam es am Sonntag in Aurich. Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Emder Straße in Richtung Innenstadt und wollte einen anderen Radfahrer in Höhe der Zufahrt zu einem Supermarktparkplatz links überholen. Der andere Radfahrer wollte dies offenbar verhindern. Er schlug den 59-Jährigen mit der Faust und versuchte ihn abzudrängen. Der 59-Jährige stürzte dadurch und wurde nicht unerheblich verletzt. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Er soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, schlank, mit Brille und kurzen roten Haaren. Er war mit einem dunklen Trekkingrad unterwegs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215.

