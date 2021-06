Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Transporter beschädigt +++ Aurich/Plaggenburg - Tür beschädigt +++ Aurich - Autofahrer unter Drogeneinfluss +++ Ihlow - Autofahrer prallte gegen Baum

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Transporter beschädigt

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte einen Transporter in Aurich beschädigt. Die Täter zerstörten nach ersten Erkenntnissen in der Straße Am Tiergarten die Beifahrerscheibe eines abgestellten Mercedes Vito. Diebesgut wurde offenbar nicht erlangt. Die Tatzeit erstreckt sich von Sonntag, 16.30 Uhr, bis Montag, 8 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen in dem Bereich nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich/Plaggenburg - Tür beschädigt

Unbekannte haben in Aurich-Plaggenburg die Eingangstür einer Bäckerei beschädigt. Zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 4.45 Uhr, zerstörten die Täter die Scheibe der Tür in der Dietrichsfelder Straße und verursachten einen Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in der Auricher Innenstadt ins Visier der Polizei geraten. Der Mann war mit dem Pkw auf der Großen Mühlenwallstraße unterwegs, als er an einer Kreuzung das Rotlicht einer Ampel missachtete. Die Beamten hielten ihn daraufhin an und mussten feststellen, dass der Mann zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest verlief positiv auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Ihlow - Autofahrer prallte gegen Baum

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen in Ihlow auf der Lübbertsfehner Straße. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 22 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 8.30 Uhr aus Richtung Timmeler Straße, als ihm ein unbekanntes Fahrzeug auf seiner Straßenseite entgegenkam. Der Audi-Fahrer wich aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde leicht verletzt. An dem Audi entstand Totalschaden. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell