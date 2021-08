Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 06:50 und 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen BMW 218i Active Tourer. Der Pkw war zunächst bis 16:00 Uhr auf dem hinteren Parkplatz der Kreisverwaltung am Unteren Sommerwaldweg und dann, zwischen 16:10 und 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der Zweibrücker Straße geparkt. An einer der beiden Örtlichkeiten dürfte die hintere Stoßstange des BMW beim Ein- oder Ausparken eines unbekannten Fahrzeuges beschädigt worden sein. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell