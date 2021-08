Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Diebstahl von/aus einem Firmentransporter

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, gegen 22:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein schwarz gekleideter Mann gerade dabei war, einen in Höhe Finsterbachstraße 1a geparkten Peugeot Boxer durch die geöffnete Hecktür zu betreten. Nachdem der Mann von dem Zeugen laut angesprochen wurde, brach er sein Vorhaben ab, stieg in einen Audi A7 und flüchtete in Richtung Ortsmitte Niedersimten. Der Transporter wurde nicht beschädigt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

