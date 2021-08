Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Scheibe eines Geschäftes wohl mutwillig eingeschlagen

Pirmasens (ots)

Zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Sonntag, 12:10 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Scheibe eines Geschäftes in der Lemberger Straße 69 ein. Bisher deutet nichts darauf hin, dass das Geschäft auch betreten wurde. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

