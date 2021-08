Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel in der Zweibrücker Straße abgetreten

Pirmasens (ots)

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 08:30 Uhr, wurde der rechte Außenspiegel eines roten Ford Fiesta, der Höhe Zweibrücker Straße 87a am Fahrbahnrand geparkt war, von einem unbekannten Täter vermutlich durch einen Fußtritt beschädigt. Der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

