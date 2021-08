Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der L486

Pirmasens (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 22.08.2021 gegen 03:00 Uhr kam es auf der L486 zwischen Pirmasens und Lemberg zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Hierbei befuhr eine 21-Jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem PKW die L486 in Richtung Lemberg. In einer dortigen Rechtskurve kam sie auf der regennassen Fahrbahn nach links ab und stieß hierbei gegen die dortige Leitplanke. Beim Versuch wieder die Kontrolle über den PKW zu erlangen kollidierte sie schließlich noch mit einem entgegenkommenden Taxi, welches die L486 in Richtung Pirmasens befuhr. Durch den Verkehrsunfall wurde die 21-Jährige Unfallverursacherin, sowie der 32-Jährige Taxifahrer und sein 61-Jähriger Fahrgast leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 27000 Euro. |pips

