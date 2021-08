Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken -Diebstahl aus einem PKW

Zweibrücken (ots)

Am Samstagnachmittag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 16:45 Uhr ereignete sich in der Wassergasse in Zweibrücken ein Diebstahl aus einem grauen VW Polo. Ein bislang unbekannter Täter nutzte das geöffnete Fenster der Fahrertür und entwendete aus dem Handschuhfach einen Geldbeutel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

