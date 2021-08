Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Brandstiftung

Zweibrücken (ots)

Am Freitagabend gegen 18:26 Uhr kam es bei einem Autohaus in der Ixheimer Straße zu einer Brandstiftung. In einer dortigen Halle wurden von bislang unbekanntem Täter Holzplatten und Reifenreste angezündet. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch Schlimmeres verhindert und das Feuer gelöscht werden.

Es entstand ein geringer Sachschaden von ca. 100 Euro.

Die Polizei Zweibrücken bittet unter Tel.: 0633/976-0 oder per E-Mail: pizweibrucken@polizei.rlp.de um Zeugenhinweise. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell