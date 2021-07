Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Wohnung

Trier

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. zum 11. Juli, zwischen 20 und 4.20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kutzbachstraße in Trier ein.

Hierzu stiegen sie auf den gartenseitig gelegenen Balkon der Erdgeschosswohnung und drückten mit Gewalt die dortige Balkontür auf. Aus dem angrenzenden Zimmer entwendeten sie Elektronikgeräte und entkamen unentdeckt.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

