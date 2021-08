Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außergewöhnlicher Transport

Dahn/Bärenbrunnerhof (ots)

Dahn/Bärenbrunnerhof. Aufmerksame Radfahrer meldeten der Dahner Polizei am Samstagnachmittag einen interessanten Transporter, welcher sie auf der Kreisstraße von Schindhard zum Bärenbrunnerhof hupend überholt hatte. Die Streife fuhr die Örtlichkeit an und traf den Fahrer des Transporters in einem nahegelegenen Landgasthof. Da der 59 Jährige aus dem Dahner Tal betrunken war, wurde er zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht.

