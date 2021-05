Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg. Zwei Täter rauben Jugendlichen Smartphones - Polizei fragt nach Hinweisen

Bad Segeberg (ots)

Am 29.05.2021, gegen 00:10 Uhr, gerieten in der Beckersbergstraße (Henstedt-Ulzburg) zwei Jugendgruppen in einen tätlichen Streit und erbeuteten unter Einsatz von Gewalt zwei Smartphones.

Zwei etwa 17jährige Täter näherten sich zur Tatzeit in der Beckersbergstraße einer Gruppe Jugendlicher und beschimpften diese mit osteuropäischen Akzent ohne ersichtlichen Grund.

Im weiteren Verlauf schlugen die Täter auf einen 17jährigen Henstedt-Ulzburger ein und entrissen diesem ein Smartphone und aus der Hosentasche eine geringe Menge Bargeld. Eine 20jährige Frau aus Kaltenkirchen wollte schlichtend eingreifen, als ihr die Handtasche mit Smartphone entrissen wurde.

Beide Täter flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Jahnstraße. Beide sollen circa 17 Jahre alt sein und sprachen mit osteuropäischem Akzent.

Ein Täter war zwischen 1,70 und 1,75 Metern groß und war mit einer weißen Trikotjacke bekleidet. Der zweite Mann wurde als ungefähr 1,60 Meter groß beschrieben. Er trug ein weißes Nike-Shirt und eine blaue Jacke.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen gegen beide Räuber aufgenommen und bittet um Hinweise zum Aufenthalt und zur Identität der Tatverdächtigen.

