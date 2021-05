Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Alkoholisierter 21jähriger Fahrer prallt mit seinem Pkw gegen einen Baum und flüchtet

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (30.05.2021), gegen 01.50 Uhr, ist es in Norderstedt, auf der Straße "Beim Umspannwerk" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, der Fahrer wird wenig später von einem Fährtensuchhund in einem nahegelegenen Hostel aufgespürt.

Ein 21jähriger Fahrer aus der Ukraine eines Pkw Ford Focus mit tschechischen Kennzeichen befuhr die Straße Beim Umspannwerk in Richtung Kohtla-Järve-Straße. Kurz vor der Einmündung kam der Fahrer auf rechtskurviger Fahrbahn nach links ab, überfuhr die Mittelinsel und prallte frontal gegen einen Baum auf der linken Straßenseite.

Zwei Insassen konnten sich aus dem schwer beschädigten Fahrzeug selbst befreien und flüchteten in Richtung Quickborner Straße. Zufällig vorbeifahrende Zeugen verständigten die Polizei, die mit einem Suchhund die Fährte der Flüchtigen aufnahmen und in einem nur wenige hundert Meter entfernten Hostel stellen konnten.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung des 21jährigen starken Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung ergab einen Wert über 1,9 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden beschlagnahmt. Der 18-jährige Beifahrer aus Norderstedt blieb unverletzt.

