Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Telefonbetrüger erbeuten Geld und Schmuck

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmittag meldete sich ein vermeintlicher Enkel telefonisch bei einer 78-Jährigen im Bereich Stadtmitte. Er erklärte, dass er Geld für den Kauf eines Autos benötige und das Angebot für ihn nur eine kurze Zeit verfügbar sei. Bei dem Abholer des Geldes sollte es sich um den Mitarbeiter einer Bank handeln. Tatsächlich erschien ein unbekannter Mann an der Haustür der Seniorin. Sie übergab Bargeld und diversen Schmuck in einem Beutel. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Abholer konnte nur vage als junger Mann, mit einem Anzug bekleidet, beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

- rufen Sie im Verdachtsfall bei ungewöhnlichen Anrufen die Polizei an, auch über die 110 - geben Sie an der Haustür niemals Geld und Wertgegenstände in fremde Hände - rufen Sie die vermeintlichen Familienangehörigen selber, unter der Ihnen bekannten Rufnummer, zurück. Beenden Sie vorher sicher das Telefonat - sensibilisieren Sie Familienangehörige regelmäßig, versichern Sie Ihnen, niemals am Telefon um Geld oder Wertgeständen zu bitten

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell