Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Münchweiler a.d. Rodalb (ots)

Am Samstagmorgen, den 21.08.2021 gegen 10:45 Uhr wurde in der Goethestraße in Münchweiler a.d. Rodalb durch Beamte der Pirmasenser Polizei ein 26-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 26-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, sowie unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

