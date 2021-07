Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Verletzten

Mechernich (ots)

Freitagmittag (11.24 Uhr) kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei Pkw und einem Motorrad auf der Wallenthaler Straße in Mechernich-Denrath. Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Kall übersah, dass vor ihr ein Motorradfahrer (53 Jahre) aus Frechen sowie ein weiterer Pkw vor dem Krad verkehrsbedingt anhalten mussten. Sie prallte auf das Heck der Kawasaki und schob das Krad auf den Suzuki Alto eines 61-jährigen aus Kall. Bei dem Aufprall stürzte der Motoradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde auf den Seitenstreifen gesichert abgestellt und an Angehörige übergeben. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell