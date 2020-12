Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brand im Gebäude, Menschenleben in Gefahr

EnnepetalEnnepetal (ots)

Am Donnerstag, den 31.12.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 06:47 Uhr in die Schemmstraße gerufen. In einer dortigen Wohnung im Erdgeschoss war es aus unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen. Eine Person befand sich noch in der verrauchten Wohnung. Eine weitere Person hatte das Gebäude bereits verlassen.

Die Feuerwehr führte mit einem Trupp unter Atemschutz eine Menschenrettung durch und löschte den Brand. Das Gebäude wurde durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Parallel wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und das Gebäude von außen kontrolliert. Im weiteren Verlauf wurde die betreffende Wohnung überdruckbelüftet. Zwei Personen wurden rettungsdienstlich versorgt. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung. Der Einsatz endete um 7:35 Uhr.

