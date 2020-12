FW-EN: Einsätze am 30.12.2020

Feuerwehr Ennepetal

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am 30.12.2020 zu fünf Einsätzen alarmiert. Um 10:51 Uhr musste der Rettungsdienst mit einer Tragehilfe im Bereich Hasperbach unterstützt werden. Dieser Einsatz endete um 11:15 Uhr. Weiter ging es um 11:36 Uhr mit auslaufenden Betriebsmitteln nach einer Fahrzeugbeschädigung auf der Schemmstraße. Hier wurden die Betriebsstoffe von der Fahrbahn entfernt und das Fahrzeug kontrolliert. Einsatzende war um 11:55 Uhr. Um 14:01 Uhr hatte ein defekter PKW eine Ölspur durch das Schwelmer Stadtgebiet gelegt. Diese endete bei einer Werkstattkette am Büttenberg. Die Entfernung der Betriebsmittelspur endete um 14:42 Uhr. Parallel wurde von 14:21 Uhr bis 14:44 Uhr der Rettungsdienst nochmal mit einer Tragehilfe in Milspe unterstützt. Eine weitere Ölspur wurde von 14:53 Uhr im Industriegebiet Oelkinghausen entfernt. Hier hatte ein defekter LKW die Fahrbahn verschmutzt. Dieser Einsatz endete um 15:30 Uhr.

