Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz +++ Aurich - Einbruch in Restaurant +++ Ihlow - Geldautomat angegangen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen Großefehn - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz Unbekannte haben Dienstag auf der Bundesstraße 72 in Großefehn, zwischen Bagband und Ulbargen, mehrere Katzenjungen aus einem fahrendem Auto geworfen. Ein Zeuge beobachtete dies zwischen 7.40 Uhr und 7.55 Uhr und kontaktierte die Polizei. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 606215. Aurich - Einbruch in Restaurant In ein Restaurant in Aurich ist in der Nacht zu Dienstag eingebrochen worden. Unbekannte stiegen zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 07.40 Uhr, in die Gaststätte in der Leerer Landstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215. Ihlow - Geldautomat angegangen Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam einen Geldautomaten in Ihlow im Ortsteil Riepe aufzubrechen. In dem Zeitraum zwischen Mitternacht und etwa 4 Uhr morgens beschädigten sie das Display des Automaten in der Friesenstraße. Die Polizei Aurich bittet um Hinweise, insbesondere, ob in den frühen Morgenstunden im Bereich Riepe verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

