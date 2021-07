Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Diesel gestohlen +++ Norden - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Diesel gestohlen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Diesel aus dem Fahrzeugtank eines Minibaggers in Hinte gestohlen. Die Täter hebelten hierzu die Tür des Minibaggers auf, der bei einer Windkraftanlage im Butenweg abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Ein blauer Ford Fusion wurde am vergangenen Wochenende in Norden beschädigt. Das Auto war am rechten Fahrbahnrad im Langen Pfad abgestellt als ein bislang Unbekannter das Heck des Fahrzeuges streifte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 20.30 Uhr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell