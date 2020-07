Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Sedanstraße

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 20.07.2020, 18 Uhr, und dem 23.07.2020, 21 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Sedanstraße ein. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Der am Haus entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

