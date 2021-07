Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Verkehrsunfallflucht +++ Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag zwischen 19 Uhr und 23 Uhr in der Friesenstraße in Wittmund. Der Verursacher streifte den zum Unfallzeitpunkt in Höhe der Hausnummer 16 in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Mazda und verursachte hier einen Sachschaden. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei Wittmund bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmittag in Wittmund von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der Mann gegenüber den Beamten zunächst falsche Personalien an. Nach Feststellung seiner tatsächlichen Identität konnte außerdem festgestellt werden, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

