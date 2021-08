Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalen verursachen hohen Sachschaden an der Horebschule

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 20:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter durch Steinwürfe insgesamt drei Fenster, eine Glastür und ein gläsernes Vordach eines Nebengebäudes der Horebschule in der Herzogstraße. Die Täter haben das Schulgelände vermutlich über den benachbarten Spielplatz betreten und verlassen. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

