POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.10.2020 für Salzgitter. Einladung von Medienvertretern.

Die Polizei lädt interessierte Medienvertreter am 30.10.2020, 11:30 Uhr, zu einer Spendenübergabe ein.

Traditionell organisiert die Polizei eine Spendenübergabe einer Kartenspielrunde (Skat/Doppelkopf). Am kommenden Freitag werden jeweils Spendengelder an die Tafel Salzgitter e.V. und an ein Hospiz in Salzgitter übergeben.

Die Polizei lädt daher interessierte Medienvertreter in die Dienststelle nach Salzgitter-Lebenstedt ein und bittet freundlich um Beachtung der Corona-Hygienebestimmungen.

