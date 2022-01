Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radler erfasst und weitergefahren

Borken (ots)

Geflüchtet ist ein Autofahrer am Silvestertag in Borken nach einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer. Dazu kam es gegen 11.05 Uhr auf der Straße Lange Stiege: Nach Angaben des geschädigten 58-jährigen Borkeners war der Unbekannte mit einem kleinen schwarzen Pkw aus der untergeordneten Straße An der Nathe gekommen, als er selbst die Fahrradstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Der ältere Fahrer habe sich nach der Kollision in Richtung Bocholter Straße entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell