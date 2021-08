Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannte brechen Automaten auf und stehlen Süßigkeiten - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag nutzten ein oder mehrere unbekannte Täter den Umstand eines offenstehenden Fensters am Bahnhof in der Birkenauer Straße aus, um so in das Innere des Aufenthaltsgebäudes zu gelangen. Dort schlugen die Unbekannten dann die Glasscheibe eines Snackautomaten ein und entwendeten Süßigkeiten im Gesamtwert von rund 10 Euro. Des Weiteren beschädigten sie einen in der Nähe befindlichen Kaffeeautomaten und verursachten so einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 350 Euro. Erst am frühen Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr bemerkte ein Bahnmitarbeiter den Aufbruch sowie das offenstehende Fenster. Er verständigte sofort die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach möglichen Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen gesehen haben oder darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 718490 zu melden.

