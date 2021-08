Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot

A5: Frau unter Drogeneinfluss mit zwei Kindern unterwegs

St. Leon-Rot (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 03:15 Uhr stoppte eine Polizeistreife auf der A5 bei St. Leon-Rot in Fahrtrichtung Karlsruhe eine 32-jährige Autofahrerin, die unter Drogeneinfluss mit ihren beiden Kindern unterwegs war. Bei der Kontrolle auf dem Parkplatz Mönchberg war die Frau äußerst nervös, wies deutliche Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln auf und versuchte etwas vor den Beamten in der Fahrertür zu verstecken. In einer Tabaktüte stellten die Polizisten schließlich zwei gedrehte Joints fest. Weiterhin fanden die Polizeibeamten eine Dose gefüllt mit 0,79 Gramm Marihuana. Die 32-Jährige musste anschließend mit ihrem 2-jährigen und 9-jährigen Kind die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Ein hier durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC (Marihuana), weshalb der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Während der Maßnahmen hatte sie starke Schwierigkeiten den Aufforderungen der Beamten Folge zu leisten und machte einen verwirrten Eindruck. Schließlich konnte der Ehemann verständigt werden, welcher die Frau und die beiden Kinder abholte. Sie muss nun mit einem Fahrverbot rechnen. Ebenso wird das Jugendamt über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell