Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis: LKW kollidiert mit Auto

Hockenheim (ots)

Am Dienstag gegen 12:30 Uhr kollidierte in der Talhausstraße ein LKW mit einem Auto und verursachte einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der 53-jährige LKW-Fahrer bog von der B39 kommend auf die Talhausstraße in Richtung Ketsch ab und wollte vom linken auf den rechten der beiden Fahrstreifen wechseln. Hierbei rammte er seitlich den rechts neben ihm fahrenden Opel eines 56-jährigen Mannes und beschädigte diesen stark. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

