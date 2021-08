Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag drang ein bisher unbekannter Täter in den PKW einer 25-jährigen Frau ein und durchwühlte diesen. Die Frau hatte ihren weißen Seat in der Freiburger Straße in Heidelberg-Rohrbach abgestellt. Während der Abwesenheit der Geschädigten wurde das Fahrzeug an der Beifahrerseite durch einen Unbekannten geöffnet, vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht und teilweise ausgeräumt. Da der Täter nicht fündig wurde, hinterließ er das Fahrzeug in einem unordentlichen Zustand und entfernte sich wieder. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls. Zeugen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd (Tel.: 06221/3418-0) in Verbindung zu setzen.

