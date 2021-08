Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Abbremsendes Fahrzeug an Ampel übersehen

Heidelberg-Bergheim (ots)

Ein 27-jähriger VW-Fahrer fuhr am Montag gegen 15 Uhr in der Bismarckstraße in Heidelberg auf den Smart eines 43-Jährigen auf und verursachte dadurch einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Der Smart-Fahrer befuhr die Bismarckstraße in Richtung Rohrbacher Straße und musste auf Höhe der Bergheimer Straße aufgrund der auf Rot schaltenden Ampelanlage anhalten. Der ihm nachfolgende VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der 43-jährige Smart-Fahrer leicht verletzt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei konnten beide Beteiligten ihre Fahrt aber selbständig fortsetzen.

