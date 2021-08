Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Statt Bremspedal Gaspedal erwischt und Zaun beschädigt

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:45 Uhr beschädigte eine 40-jährige Autofahrerin beim Einparken ein Zaunelement auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Bergheimer Straße. Die Fahrzeugführerin war im Begriff einzuparken, als sie statt des Bremspedals das Gaspedal erwischte und in der Folge mit dem Zaun der Praxis kollidierte. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro.

