Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St. Ilgen/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug von Gartengrundstück entwendet - Zeugen gesucht

Leimen-St. Ilgen/Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag von einem Gartengrundstück Werkzeug im Wert von rund 2.000 Euro entwendet. Der 41-jährige Geschädigte verließ sein Grundstück, welches im Naturschutzgebiet zwischen St. Ilgen und Sandhausen liegt, am Samstag gegen 19 Uhr und kehrte sonntags um 11 Uhr zurück. In diesem Zeitraum dürften bisher unbekannte Täter das Grundstück widerrechtlich betreten und Akkuschrauber, Trennschleifer, Stromaggregat sowie diverses anderes Werkzeug in einem schwarz-gelben Werkzeugkoffer entwendet haben. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Gebiet wahrgenommen haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wiesloch (Tel.: 06222/5709-0) in Verbindung zu setzen.

