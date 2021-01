Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Trickdieben

Kierspe (ots)

Die Polizei sucht nach einem Diebespaar mit Klemmbrettern.

Am 31. Oktober 2020 um 11.30 Uhr packte eine 39-jährige Kiersperin am Lidl-Markt an der Kölner Straße Ware in den Kofferraum ihres Wagens. Ihre Handtasche hatte sie dazu bereits in den Kofferraum gestellt. Plötzlich sprach ein Paar sie an und kam ihr dabei sehr nah. Der Mann und die Frau hielten Klemmbretter in den Händen, um Geld und Unterschriften zu sammeln. Die Kiersperin bemerkte, dass die Fremde dreist ihre Hand in die im Kofferraum stehende Handtasche steckte. Die Kiersperin monierte das sofort energisch. Damit verhinderte sie vermutlich einen Diebstahl.

Die Unbekannte ist etwa 1,55 Meter groß, Mitte 20 und trug eine lange blaue Jeansjacke oder -Mantel.

Ihr Begleiter dürfte etwa gleich alt sein. Er hat schwarze Haare, eine kräftige Figur und trug Jeanshose mit Löchern, schwarze Adidas-Turnschuhe und schwarzen Kapuzenpulli mit Aufschrift auf den Armen.

Alle bisherigen Versuche, die Identität der beiden zu klären, sind gescheitert. Deshalb hat das Amtsgericht nun eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos angeordnet. Die unverpixelten Fotos sind zu finden auf dem Fahndungsportal der NRW-Polizei unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kierspe-trickdiebstahl .

Jede Polizei-Dienststelle nimmt Hinweise entgegen.

Die Polizei warnt weiter vor der Masche. Insbesondere Parkplätze von Supermärkten sind beliebte Tatorte. Nicht immer greifen die Sammler mit den Klemmbrettern gleich zu. Aber auch die Vorspiegelung falscher Tatsachen ist strafbar und stellt einen Betrug dar. Wer Geld für einen guten Zweck sammelt, der muss das Geld auch für den genannten Zweck verwenden.

