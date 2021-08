Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim-Balzfeld: Einbruch in Lagerraum - Polizei sucht Zeugen

Dielheim-Balzfeld (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs im Ortsteil Balzfeld, der erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde. Bereits in der Nacht von Donnerstag, 19.08.2021 auf Freitag, 20.08.2021 brachen unbekannte Täter eine Tür im Untergeschoss eines Anwesens in der Straße "Zum Brennthaus" auf und drangen so in einen Lagerraum ein. Hier entwendete sie zwei Sätze von je vier Autoreifen auf Felgen und mehrere Elektrowerkzeuge. Außerdem ließen sie im Hofraum weitere vier Autoreifen, die auf einer Palette abgelegt waren, mitgehen. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell