Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zigaretten und Bargeld erbeutet

Bocholt (ots)

Mutmaßlich mit Sprengmitteln haben Diebe in Bocholt einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. Sie erbeuteten Zigaretten und Bargeld. Die komplette Geldkassette fehlte, als ein Zeugen am Sonntagmorgen die Polizei informierte. Er war durch Kunststoff- sowie Metallteile auf dem Boden vor dem Gerät und die starke Wölbung des Blechkleides auf die Tat an der Lowicker Straße aufmerksam geworden. Wann genau die Unbekannten zuschlugen, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

