Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Autos in der Berghofstraße aufgebrochen

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag (21.10.2021) brachen Unbekannte insgesamt drei PKW in Altenhagen auf. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Täter zwischen 20:00 Uhr und 05:30 Uhr zu. Alle Fahrzeuge standen über eine Strecke von 20 Metern verteilt an der Straße. Bei einem BMW schlugen die Täter die Beifahrerscheibe ein. Anschließend klappten sie den hinteren Sitz zurück, um an den Kofferraum zu gelangen. Bei einen Peugeot wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und danach das Handschuhfach geöffnet. An einem weiteren Peugeot entdeckten die Polizisten Hebelspuren im Türgummi. Entwendet wurde mindestens eine Tasche mit Dokumenten. Die Polizei nimmt Hinweise zu verdächtigen Feststellungen unter der 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell