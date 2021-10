Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos und einer leicht verletzten Person

Hagen-Altenhagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagnachmittag (21.10.2021) in Altenhagen ein 27-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 28-järhriger Dortmunder mit seinem schwarzen Peugeot die Eckeseyer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Als die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringerten, fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den blauen VW eines 27-jährigen Mannes auf. Durch den Zusammenstoß wurde dieses Auto dann noch auf den davor stehenden schwarzen Mercedes eines 59-jährigen Werdohlers aufgeschoben. Der 27-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Alle beteiligten Autos blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 16.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

